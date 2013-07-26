أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (16) من "طاحون الشر 2": البري يطلب الزواج من نرجس.. وأبو ناصر يشتري أرض عوض لابنه

Google+ Print
الحلقة (16) من "طاحون الشر 2": البري يطلب الزواج من نرجس.. وأبو ناصر يشتري أرض عوض لابنه الحلقة (16) من "طاحون الشر 2": البري يطلب الزواج من نرجس.. وأبو ناصر يشتري أرض عوض لابنه

كتب : شاهيستا شريف منذ 38 دقيقة

في أحداث الحلقة (16)، من مسلسل "طاحون الشر 2"، تقول فخرية لنرجس إنها يجب أن تتنازل لأخيها عاصم بك عن كل ما تملك، حتى لا يتم حبسها، فتضطر نرجس للموافقة.

ويقول موظف كاتب العدل لعاصم بك، إن أرض الزعيم الكبيرة مكتوبة باسم عوض، ما يثير استغراب وضيق عاصم من ضياع الأرض منه، وترفض لطيفة الرجوع لبيت زوجها بعد قطع رجله، وتصارح أمها أنها تريد الطلاق منه والزواج من رجل آخر تنجب منه.

يصلي البري بالمسجد، ويحاول أن يثبت للشيخ أنه تاب لله، ويقول له إنه يريد أن يتزوج، ويطلب وساطته للزواج من نرجس، التي ترفض الزواج منه.

تتكلم وفاء مع أخيها عن حق بناته، فيخبرها بأنه سيكتب بيت لكل ابنة.

يذهب أبو ناصر لأبو شكري، ليسأله عن حقيقية إذا ما كانت الأرض ملك عوض، فيخبره أن الزعيم أبو حمدي، كتب له الأرض حتى يشتري بثمنها سلاح، فيقبل أبو ناصر أن يشتري الأرض ويكتبها باسم ابنه ناصر.

مسلسل "طاحون الشر 2"، هو مسلسل سوري، من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج ناجي طعمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة