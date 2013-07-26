الحلقة (16) من "طاحون الشر 2": البري يطلب الزواج من نرجس.. وأبو ناصر يشتري أرض عوض لابنه

كتب : شاهيستا شريف منذ 38 دقيقة

في أحداث الحلقة (16)، من مسلسل "طاحون الشر 2"، تقول فخرية لنرجس إنها يجب أن تتنازل لأخيها عاصم بك عن كل ما تملك، حتى لا يتم حبسها، فتضطر نرجس للموافقة.

ويقول موظف كاتب العدل لعاصم بك، إن أرض الزعيم الكبيرة مكتوبة باسم عوض، ما يثير استغراب وضيق عاصم من ضياع الأرض منه، وترفض لطيفة الرجوع لبيت زوجها بعد قطع رجله، وتصارح أمها أنها تريد الطلاق منه والزواج من رجل آخر تنجب منه.

يصلي البري بالمسجد، ويحاول أن يثبت للشيخ أنه تاب لله، ويقول له إنه يريد أن يتزوج، ويطلب وساطته للزواج من نرجس، التي ترفض الزواج منه.

تتكلم وفاء مع أخيها عن حق بناته، فيخبرها بأنه سيكتب بيت لكل ابنة.

يذهب أبو ناصر لأبو شكري، ليسأله عن حقيقية إذا ما كانت الأرض ملك عوض، فيخبره أن الزعيم أبو حمدي، كتب له الأرض حتى يشتري بثمنها سلاح، فيقبل أبو ناصر أن يشتري الأرض ويكتبها باسم ابنه ناصر.

مسلسل "طاحون الشر 2"، هو مسلسل سوري، من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج ناجي طعمي.