5 أسئلة تكشف لكِ شخصية "الكراش".. منها "نجمه المفضل"

كتب - هشام عواض:



تقابل الفتاة في حياتها مشكلات عديدة، إحدى هذه المشاكل هي التعبير عن الحب للشخص الأخر أو ما يعرف بـ"الكراش"، بحيث لا تكون جريئة أكثر من اللازم أو أن تسكت وتصبح في حالة حب من طرف واحد فقط، وأيضاً معرفة شخصيته.

وفي بعض الحالات قد تتفاجئ الفتاة بحبيبها "لكراش" يكتب لها رسائل ولا تدري ماذا تفعل وفي أي أسئلة تحكي معه، وفي نفس الوقت تعرف تحركاته وما الذي يحبه ويفضله، ولهذا ذكر موقع "elitedaily" المختص بالحياة والترفيه، 5 أسئلة يمكن للفتاة أن تطرحهم على "الكراش"، ومن خلالهم تتعرف على شخصيته أكثر.

- من هو فنانك أو نجمك المفضل؟

هذا السؤال هام لانك من خلاله ستعرفين أكثر من شيء، أولاهم أنك يتعرفين من هو الشخص الذي يحبه سواء مغني فتقومين بارسال أغانيه له، أو إذا كان ممثل فيمكنك أن تشاهدي أفلامه وتناقشي "الكراش" حول هذه الأفلام وتظهرين له أن لكما اهتمامات مشتركة.

- أين ستذهب هذا المساء؟

من خلال هذا السؤال يتعرفين بشكل عام ماذا يفضل، وأي الأماكن التي يذهب إليها بعد العمل، هل يذهب إلى المقهى ويقابل أصدقاءه وهو شخص اجتماعي، أم أنه سيذهب للبيت ولا يخرج كثيرًا فهذا إلى حد ما انطوائي، وبناء على تحليلك لشخصيته تعرفين كيفية التعامل معه.

- ما أفضل شيء فيك؟

عليك طرح هذا السؤال المخادع لمعرفة كيف هو ينظر إلى نفسه وهل هو راض عن نفسه أم لا وما هي الصفات التي يراها أو الصفات السيئة وغيرها من الأمور، والإجابة بشكل صريح ستساعدك في تكوين انطباع عنه والتقرب م ن شخصيته أكثر.

- ما انطباعك عن أول لقاء أو حديث بيننا؟

هذا السؤال هام من حيث أنه سيكشف لك عن انطباعه عنك، وإذا كان شخص صريح سيتحدث عن انطباعه المبدئي عنك، وذلك هام حتى تحسنين من صورتك في نظره وتجعليه يشعر بأنك تحبينه.

- ما أكثر مكان تحب التواجد فيه؟

هذا سؤال ذكي ويتيح لك أن تتعرفي أكثر على شخصيته، فالبعض يحب قضاء أغلب أوقاته في العمل أو للتخطيط لمستقبله والعمل على تحقيق هدف ما، فتعرفي أنه شخص طموح ومناسب لك، أم أنه يحب التواجد كثيرًا في "الجيم" أي أنه شخص مهتم بلياقته وجسمه، أم أنه يحب حضور الحفلات كثيرًا ومهتم بالفنون أو التجول في المكتبات وقاعات الندوات فهو شخص مثقف.. إلخ.