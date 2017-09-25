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باكستانية تتزوج 7 رجال في 4 أشهر.. والسبب

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مصراوي Masrawy

باكستانية تتزوج 7 رجال في 4 أشهر.. والسبب

08:59 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

باكستانية تتزوج 7 رجال في 4 أشهر.. والسبب

باكستانية تتزوج 7 رجال في 4 أشهر.. والسبب

 كتب - مصراوي:

ابتكرت فتاة هندية طريقة غريبة للاحتيال على الرجال، وهي بالزواج بشكل وهمي وسرقة مقتنيات ازواجها الثمينة، إلا أنها وقعت في النهاية في يد الشرطة.

اعتقلت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، فتاة تبلغ 18 عامًا، بسبب سرقة ضحاياها بالزواج الوهمي في مدينة سرجودا بإقليم البنجاب.

وذكرت قناة "جيو" التليفزيونية الباكستانية أن الفتاة قد تزوجت 7 مرات خلال 4 شهور فقط، وسرقت مقتنيات ثمينة من ضحاياها. وأثار القضية اثنين من ضحاياها بعد تقديمهم شكوى مرفقة بعقود الزواج لإحدى المحاكم.

ووفقًا لمصادر في المحكمة، فإن الفتاة وتدعى سنا، اعتادت أن تختفي بعد يوم أو يومين من الزواج مع سرقة متعلقات ومجوهرات. وتم تسجيل القضية لدى مركز الشرطة في المنطقة الحضرية ضد الفتاة، وأمرت المحكمة بسجنها.

واقترفت الفتاة جرائمها بمساعدة مجموعة من بينها شقيق مزعوم وأب و"مأذون" اتضح أيضًا أنهما مزيفان. ولم يتم تسجيل أي من عقود الزواج بالشكل الصحيح.

وذكرت "جيو" أن المصادر علمت بأن سنا ومجموعتها كانوا يبحثون عن الرجال الراغبين في الزواج ويخدعونهم. وتطالب المجموعة عائلة العريس بمبلغ 200 ألف روبية (1900 دولار) إلى 300 ألف روبية (2845 دولارًا).

وبعد عقد الزواج المزيف، تسرق سنا ليس فقط أسرة الزوج، بل والأقارب المقيمين لديها كضيوف.

 

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مصراوي Masrawy

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