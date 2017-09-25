الخارجية التركية: لن نعترف بنتائج استفتاء أكراد العراق

أنقرة - (د ب أ):

أكدت الخارجية التركية اليوم الاثنين، أنها لن تعترف بنتائج استفتاء أكراد العراق، وقالت إنها تعتبر النتائج "باطلة ولاغية".

وقالت في بيان، نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية:"لن نعترف بهذه المبادرة التي تفتقر إلى أي أساس قانوني من المنصوص عليها في القوانين الدولية والدستور العراقي".

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكد أمس أن بلاده لن ترحب أبداً بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية، وقال إن "الاستفتاء غير مشروع، وإدارة الإقليم مسؤولة عن عواقب إجرائه".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا توجد بها أقلية كردية كبيرة وتشهد مناطقها الجنوبية والجنوبية الشرقية نشاطا لمسلحين أكراد. وتخشى من أن يؤدي هذا الاستفتاء إلى إشعال النزعة الانفصالية في مناطقها ذات الأغلبية الكردية.