رئيس كردستان العراق ومحافظة كركوك يصوتان في استفتاء الانفصال عن بغداد

بغداد - (د ب أ):

صوت رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ومحافظ كركوك نجم الدين كريم في الاستفتاء الذي يجري اليوم الاثنين بشأن الاستقلال عن العراق.

ويجري الاستفتاء في كردستان وفي مناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد، بما في ذلك محافظة كركوك الغنية بالنفط والمختلطة عرقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب العراقي قد أقال محافظ كركوك لدعمه للاستفتاء ولكنه رفض تنفيذ الأمر.

وكان بارزاني أكد أمس أنه لا تراجع عن إجراء الاستفتاء وأن شعب كردستان لن يقبل أي تهديد أو ضغوط لإلغائه.