الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 31

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 31

وسط الدلتا 22 31

الإسكندرية 23 29

بلطيم 23 29

مطروح 22 27

السلوم 18 27

سيوة 19 32

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 20 30

رفح 19 29

الإسماعيلية 20 31

السويس 21 31

رأس سدر 20 32

نخل 13 29

نويبع 24 32

شاهد أيضا

طابا 19 30

كاترين 15 29

الطور 24 29

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 26 34

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 32

بنى سويف 20 31

المنيا 19 31

أسيوط 19 31

سوهاج 21 33

قنا 21 34

الأقصر 22 35

أسوان 22 36

ابو سمبل 21 35

الوادى الجديد 21 34

شلاتين 24 34

أبو رماد 23 33

رأس حدربة 23 31

حلايب 25 31