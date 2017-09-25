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تغلبي على الشعر الأبيض بهذه الطريقة الطبيعية

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مصراوي Masrawy

تغلبي على الشعر الأبيض بهذه الطريقة الطبيعية

08:17 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

تغلبي على الشعر الأبيض بهذه الطريقة الطبيعية

 كتب - هشام عواض:

ظهور الشعر الأبيض مشكلة يمر بها الأشخاص مع تقدمهم في العمر، أو ما يعرف "الشيب المبكر" الذي يصيب الشباب بسبب عوامل منها الإجهاد ونقص عناصر اليود وفيتامين B12، أو التدخين، ويعتبر من أكثر المشاكل المزعجة.

وبحسب موقع "stylecraze" المختص بالصحة والجمال، فأن هناك وصفة بسيطة بإمكانها مساعدك في التغلب على الشيب المبكر أو الشعر الأبيض، بواسطة زيت جوز الهند والليمون، وهي:

المقادير:
- 3 ملاعق عصير  ليمون
 - ربع كوب من زيت جوز الهند

التحضير:
اخلطي زيت جوز الهند مع القليل من عصير الليمون، وقومي بتدليك فروة رأسك بانتظام، ثم اتركيه لمدة ساعة كاملة ثم اشطفيه جيدًا، وكرري هذه الطريقة لمدة أسبوعين وستحصلين على النتائج الإيجابية.

وتساعد الخصائص الحمضية والمضادة للجراثيم في هذا المزيج، على تغذية فروة الرأس بشكل جيد، بالإضافة إلى أنه سيساعدك في علاج القشرة.

 

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مصراوي Masrawy

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