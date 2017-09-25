السيسي يغادر إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين

كتب - طه عبيد:

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة صباح اليوم الاثنين متوجها على رأس وفد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وكان المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، قال أمس الأحد في بيان "إن الرئيس سيتناول خلال الزيارة مع قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأشار إلى أن زيارة السيسي لأبوظبي تأتي في "إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كافة الأصعدة، حيث يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها".