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بدء تصويت الأكراد على انفصال إقليم كردستان عن العراق

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مصراوي Masrawy

بدء تصويت الأكراد على انفصال إقليم كردستان عن العراق

07:13 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

بدء تصويت الأكراد على انفصال إقليم كردستان عن العراق

 

أربيل - (د ب أ):

فتحت مراكز الاقتراع في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي أبوابها اليوم الاثنين أمام الناخبين للتصويت في استفتاء على استقلال الإقليم عن العراق.

وسيجري الاستفتاء أيضا في مناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد، بما في ذلك محافظة كركوك الغنية بالنفط والمختلطة عرقيا.

وتعارض بغداد بشدة التصويت، ووصفته بأنه غير دستوري ومن جانب واحد.

وأثار الاستفتاء انزعاج الدول المجاورة للعراق - تركيا وإيران وسوريا – بسبب مخاوف من إمكانية تشجيع الأقليات الكردية في تلك البلدان على الانفصال.

وحذرت تركيا من أنها قد تفرض عقوبات على كردستان بسبب الاستفتاء.

وحذرت الأمم المتحدة من "التأثير المحتمل لزعزعة الاستقرار"، بينما قالت الولايات المتحدة إن الاستفتاء يمكن أن يؤجج الاضطرابات الإقليمية ويشتت الانتباه عن الحملات الجارية لدحر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا.

وذكرت اللجنة الانتخابية ان إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في كردستان والمناطق الخاضعة لسيطرة الاكراد في شمالي العراق يبلغ 6ر5 مليون شخص.

وستفتح مراكز الاقتراع البالغ عددها نحو 2065 مركزا ابوابها لمدة 10 ساعات تبدأ من الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش).

وسيسأل الناخبون: "هل تريد أن يصبح إقليم كردستان والمناطق الكردية خارج المنطقة دولة مستقلة؟"

ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية غدا الثلاثاء.

 

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مصراوي Masrawy

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