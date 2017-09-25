الصحة: تنظيم برامج للتوعية السكانية للوعاظ والدعاة بسوهاج وبني سويف

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنظيم برامج للتوعية السكانية للواعظين والدعاة بمحافظتي سوهاج وبني سويف خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار تطبيق الإستراتيجية السكانية 2030، للحد من الزيادة السكانية تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان ، أن البرامج تهدف إلى رفع الوعي السكاني في مجالات السكان والتنمية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لدى الوعاظ والدعاة من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ تلك البرامج برعاية محافظي سوهاج وبني سويف.

وأكد " توفيق" في بيان اليوم الإثنين، أهمية تنظيم مثل هذه البرامج والتي تهدف لدمج قضايا السكان في الخطاب الديني ليساهم بدوره في معالجتها ، لافتا إلى أن يكون الخطاب مواكبا للمتغيرات الاجتماعية ومرتبطا بقضايا الوطن بأعتباره خطابا مستنيرا.

وأشار " توفيق " إلى أن البرنامج سيبدأ تنظيمه في محافظة سوهاج في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، وفي محافظة بني سويف في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر القادم، موضحا أنه سيحاضر في هذه البرامج نخبة من المتخصصين والخبراء في السكان والبحوث ورجال الدين.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هذه البرامج تأتي فى إطار من الشراكة والتكامل بين شركاء العمل السكاني على المستويين المركزي والمحلي ، لافتا إلى ان هناك برنامجين تدريبيين يتناولا كيفية إجراء البحوث الميدانية ، حيث سيتم تنفيذ الأول في محافظة سوهاج في الفترة من 27 الى 29 سبتمبر الجاري ، والثاني في محافظة بني سويف في الفترة من 4 أكتوبر وحتى 6 أكتوبر القادم.

وأضاف " مجاهد " أنه نظرا لأهمية البحث العلمي ودوره في خدمة قضايا التنمية وضرورة أن يكون القرار مبنى على أساس علمي فإن البرامج التدريبية التي تتناول مجالات البحوث تتناول موضوعات مهمة منها "البحوث وأهميتها وخطوات البحث العلمى وأدوات جمع البيانات الكمية والدراسات الميدانية والتعرف على مجتمع وعينة الدراسة والتعرف على الإطار الميدانى للدراسة واخيرا كيفية تدريب الباحثين على جمع البيانات والادوات المستخدمة فى الدراسات السكانية والاجتماعية والصحية والتنموية ".

وأوضح " مجاهد" أنه سيشارك فى هذه البرامج " 30 فردا في كل برنامج مثلون العاملين بقطاع السكان وتنظيم الأسرة من محافظتي سوهاج و بني سويف وبعض من ممثلي مديرية التضامن والجمعيات الاهلية بالإضافة للعاملين بفرع المجلس القومي للسكان في كل محافظة.