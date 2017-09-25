شركة "أوبر" ترغب بإجراء محادثات مع عمدة لندن بشأن تجديد رخصتها

وقع أكثر من 650 ألف على عريضة إلكترونية من أجل تجد

لندن - (بي بي سي):

قالت شركة "أوبر" لخدمات سيارات الأجرة إنها مستعدة لتقديم تنازلات لضمان تجديد رخصة عملها في لندن، حسب ما صرح مديرها في العاصمة البريطانية.

وأضاف المدير "هذا يتطلب حوارا لم نتمكن من إجرائه بعد، مع الأسف". وامتنع متحدث باسم هيئة مواصلات لندن عن التعليق.

وتطلب شركة "أوبر" مقابلة صديق خان عمدة لندن منذ انتخابه عم 2016 لكن طلبها رفض حتى الآن وفقا لمصادر قريبة من الشركة.

وقد وقع أكثر من 630 ألف شخص على التماس إلكتروني للسماح لشركة أوبر بالاستمرار في تقديم خدماتها في لندن بعد انتهاء مفعول ترخيصها في 30 سبتمبر.

وكانت الشركة قد تلقت إشعارا بأنها لا تصلح لتقديم خدماتها في لندن، وأمامها ثلاثة أسابيع للاستئناف على القرار، وبإمكانها الاستمرار في تقديم خدماتها لحين البت في الاستئناف.

وقالت "أوبر" في تغريدات عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها ستواجه قرار سحب رخصتها في المحاكم دفاعا عن "رزق سائقيها" وحق المواطن في الاختيار.

وقالت الشركة إن سائقيها يحملون ترخيصا من مؤسسة مواصلات لندن ويتعاونون مع الشرطة في المدينة.

يذكر أنه لا يوجد منافس مباشر لشركة "أوبر" في لندن بالرغم من وجود تطبيقات لاستخدام "تاكسي لندن" الأسود وشركات سيارات الأجرة الخاصة، بعكس الولايات المتحدة، حيث استحوذت شركة "ليفت" على حصة من سوق نقل الركاب.

وقد انخفضت حصة أوبر في السوق الأمريكي من 91 في المئة عام 2014 إلى 74 في المئة في شهر أغسطس من الماضي.