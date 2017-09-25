كوشنر استخدم خادم بريد إلكتروني خاص في مراسلاته مع مسؤولين بارزين

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية يوم الأحد أن صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، استخدم خادم بريد إلكتروني خاص في مراسلاته الرسمية مع مسؤولين بارزين في البيت الأبيض ومستشارين خارجيين.

واستخدم كوشنر حساب البريد الإلكتروني الخاص في قضايا تشمل التغطية الإعلامية وتخطيط المناسبات، وفقا لما ذكره موقع "بوليتيكو" الإخباري على الإنترنت، مشيرا إلى إنه تحقق من حوالي عشرين رسالة إلكترونية.

ووفقا لـموقع "بوليتيكو" وصحيفة "واشنطن بوست" فقد أكد محام كوشنر استخدامه لحساب بريد خاص في مراسلاته.

وقال المحامي، آبي لويل، في بيان إن "أقل من 100 رسالة إلكترونية منذ يناير حتى أغسطس إما أرسلها أو رد عليها كوشنر لزملاء في البيت الأبيض من حسابه الشخصي".

وذكر موقع "بوليتيكو" أن كوشنر استخدم حساب البريد الإلكتروني الخاص ليتواصل مع رئيس موظفي البيت الأبيض السابق رينس بريبوس، والمستشار الاستراتيجي السابق ستيف بانون، والمستشار الاقتصادي جارى كوهين والمتحدث جوش رافيل.

وأفاد الموقع بأنه "ليس هناك أي مؤشر" على أن كوشنر "شارك أي مواد حساسة أو سرية في حساب بريده الإليكتروني الخاص".