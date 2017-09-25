ترامب: لن نسمح لمن لم نتأكد منهم أمنيا بالدخول إلى بلادنا

واشنطن -(د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الأمريكية "لن تسمح بدخول أولئك إلى بلادنا" طالما لم نستطع التأكد منهم أمنيا.

جاء ذلك في تغريدة له على صفحته على موقع تويتر" بعد أن أصدر البيت الأبيض أمره الأخير الذي يحرم مواطني قائمة مكونة من سبع دول من الحصول على تأشيرات.

وتابع أن "جعل أمريكا آمنة على رأس أولوياتي".

أصدر ترامب مساء الأحد أمرا جديدا سيفرض قيودا على دخول مواطني سبع دول لأسباب أمنية بعد أن فشلت حكوماتها في تلبية مطالب الولايات المتحدة المتعلقة بتبادل المعلومات.

وتم إدراج كل من تشاد وايران وليبيا وكوريا الشمالية وسورية وفنزويلا واليمن في هذا الأمر الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 18 أكتوبر. ولم تدرج الصومال في القائمة، ولكن فرضت قيود مماثلة على تأشيرات المهاجرين.

وقال مسؤولون بارزون بالإدارة الأمريكية إن الدول المدرجة وجد أن لديها بيئات شديدة الخطورة علاوة على التعاون "غير الكافي" مع المطالب الأمريكية الخاصة بتبادل المعلومات حول الأشخاص الذين قد يشكلون مخاطر جنائية أو أمنية.

ويعلق هذا الأمر دخول كل من المهاجرين وغير المهاجرين من تشاد وليبيا وسورية وكوريا الشمالية واليمن.

كما يعلق الأمر دخول جميع مواطني إيران، باستثناء الطلاب الحاصلين على تأشيرات دخول سارية . كما يعلق الأمر دخول بعض المسؤولين الحكوميين في فنزويلا وأفراد أسرهم المباشرين.