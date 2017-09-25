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حقيقة فاعلية بيكربونات الصوديوم في إنقاص الوزن خلال إسبوعين

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مصراوي Masrawy

حقيقة فاعلية بيكربونات الصوديوم في إنقاص الوزن خلال إسبوعين

06:04 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

حقيقة فاعلية بيكربونات الصوديوم في إنقاص الوزن خلال إسبوعين

حقيقة فاعلية بيكربونات الصوديوم في إنقاص الوزن خل

كتب - هشام عواض:

يعاني البعض من مشكلة زيادة الوزن، ولهذا يبحثون عن طرق مختلفة لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، ويزعم البعض أن من بين هذه الحلول تناول وصفات مكونة من بيكربونات الصوديوم، يقال إنها تساعد على إنقاص الوزن في إسبوعين فقط.

وبحسب موقع "livestrong" المختص بالصحة والجمال، أن بيكربونات الصوديوم ليس لها علاقة بحرق ، ولا تساعد على حرق السعرات الحرارية، بل تعمل على منح المعدة الشعور بالراحة عند هضم الطعام، خاصة الوجابات الحارة والدهنية.

وبحسب ما يثار أن يكربونات الصوديوم إمكانية كبيرة على المساعدة على تقليل الوزن من التخلص من الحموضة التي تحفز الدهون على التراكم تحت الجلد. ومنها مشروبات بيكربونات الصوديوم مع خل التفاح، ومشروب بيكربونات الصوديوم مع الجريب فروت.

وهذا ليس صحيح، وفقط هناك طريقة تساعد على النشاط البدني للجسم ليس حرق الدهون وهي:

مشروب بيكربونات الصودا مع الفواكه

- 2 كوب ماء
- نعناع فريش
- ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم
- 1 كوب من الفراولة
- 2 ليمونة
التجهيز:
اعصر الليمون مع الماء ثم اخلطي معهم النعناع والفراولة والبيكربونات. ويمكنك إضافة ثلج حسب رغبتك، وعليك تناول هذا المشروب على مدار اليوم.

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