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البدري: كرة القدم جماعية والأخطاء واردة من الجميع

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البدري: كرة القدم جماعية والأخطاء واردة من الجميع البدري: كرة القدم جماعية والأخطاء واردة من الجميع

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على أن كرة القدم، لعبة جماعية وأن الأخطاء واردة من جميع اللاعبين، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم.

وأوضح «البدري» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «مع شوبير» على فضائية «صدي البلد»، أنه فكر في الدفع بـهشام محمد، كانت ستأتي منذ بداية لقاء الترجي.

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وأضاف البدري، "صالح جمعة كان أحد الأوراق الهامة مع الفريق على مقاعد البدلاء، كما أن أزارو مهاجم واعد وقدم أداء متميز في لقائي الذهاب والعودة أمام الترجي".

وتحدث البدري عن الترجي معلقًا: "الترجي فريق كبير ولديه نقاط قوة وضعف، ونجحنا في التفوق عليه وحصد بطاقة العبور منه وهذا أهم شيء".

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التحرير

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