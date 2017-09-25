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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة السيسي إلى الإمارات

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مصراوي Masrawy

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة إلى الإمارات

05:14 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة السيسي إلى الإمارات

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، صباح الاثنين، استراحة الصالة الرئاسية استعدادا لمغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى الإمارات في زيارة هناك تستغرق يومين، لبحث العلاقات الثنائية مع قيادات دولة الإمارات، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

انتظمت الخدمات الأمنية والمرورية في الطرق المؤدية من وإلى المطار وسط تشديدات أمنية، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية، وتم منع دخول وانتظار السيارات لحين سفر الرئيس.

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