شادي محمد ينتقد وزير الرياضة: تهنئتك للأهلي مرفوضة (فيديو)

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انتقد شادي محمد، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، تعليقًا على منشوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتهنئة النادي الأهلي بفوزه على الترجي التونسي.

واستطاع الأهلي خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم السبت الماضي، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال «شادي»، خلال حلقة أمس الأحد، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه على «قناة الأهلي»، «لما تيجي تبارك تكتب أبارك للنادي الأهلي، مش للاعيبة لوحدها وللجهاز الفني لوحده، والجماهير بعد شوية، وما تقولش أي حاجة تخص مجلس إدارة النادي، وعايزين تقنعوني إن مفيش تعنت، لأ فيه تعنت، حضرتك لما تبارك تبارك للناس كلها».

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وأضاف، «الوزير لما يخاطب الأهلي لازم يخاطب مجلس إدارته، لأنه مؤسسة كبيرة، وأي حد من المنظومة هيرفض التهنئة دي، إحنا كبار قوي يا جماعة وعندنا ثقة كبيرة في نفسنا، أنا كأهلاوي عندي منظومة ودي مبادئي وأخلاقي وما بقبلش تهنئة بالوضع ده».