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شاب مثلي: «مش بنطلع لسانا لحد».. وآخر: «المجتمع متخلف» (فيديو)

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شاب مثلي: «مش بنطلع لسانا لحد».. وآخر: «المجتمع متخلف» (فيديو) شاب مثلي: «مش بنطلع لسانا لحد».. وآخر: «المجتمع متخلف» (فيديو)

التحرير

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قال الشاب فريد رمضان، أحد رافعي علم المثليين بحفل «ميوزك بارك» بالتجمع الخامس، لفرقة «مشروع ليلى» اللبناني، مساء أمس، إنهم لم يقصدوا استفزاز مشاعر البعض، وكل ما أرادوه هو التعبير عن وجودهم في .

أضاف رمضان، خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، «إحنا مش بنطلع لسانا لحد، عارفين إن الناس بتقول علينا عبدة شيطان وكده، إحنا آلاف مننا حاولوا يتعالجوا لما كنا فاكرين إنها مشكلة عندنا، وروحنا لأطباء واتضح أنهم كانوا بينصبوا علينا، لحد ما تصالحنا مع نفسنا وعرفنا إن المثلية أصلًا مش مرض».

وتابع: «المثلية لا يُمكن علاجها، معرفناش نوصل لنتيجة بعد سنين من محاولات العلاج، الميل الجنسي للطرف نفسه متعارف عليه من منظمة الصحة العالمية أنه ليس مرض، هي ليست ميول انحرافية، وموجودة بـ1500 نوع من الحيوانات، إحنا طبيعيين وحاولنا نغير نفسنا لكن منفعش، اكتشفنا إننا مش هنعرف نغير نفسنا فعشان كده بنعيش».

واستكمل: «هل الفخر بنفسي فيه مشكلة مع حد تاني؟، اعتدينا على حرية مين برفعنا لعلم المثليين؟ ليه شايفينا مختلين ومرضى؟، باند مشروع ليلى له أغاني كتير تدافع عن المثلية، وعشان كده اتجمعنا ورفعنا العلم، لم أرفعه بنفسي ولكن زملائي رفعوه للإعلان عن أنفسنا».

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وقال آخر يُدعى سام فريد، خلال مداخلة، «إحنا طبيعيين طبقًا لمفهوم منظمة الصحة العالمية، إحنا مجتمع ناقص علميًا وجاهل ومتخلف»، فعقب الإبراشي: «يعني المجتمع كله بقى متخلف وأنتوا اللي شريحة متقدمة يعني؟»، فرد: «لأ إحنا ولا متقدمين ولا شيء، إحنا جزء من المجتمع».

وواصل: «رفعت العلم عشان نقول إننا موجوين، فخر بنفسنا، الحياة مش لون واحد، الحياة عدة ألوان، ميولنا مختلفة، ورفعناها في الحفلة دي تحديدًا لأن الباند بيدعمنا وبيدعم تقبل الآخر مهما كانت أفكاره».

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