عمرو أديب عن طرد طلاب «تحيا مصر»: «طبقية وقهرة نفس» (فيديو)

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استنكر الإعلامي عمرو أديب منع مدرسة في حي الأسمرات دخول عدد من الطلاب للمدرسة؛ بسبب عدم شرائهم للزي المدرسي، قائلًا: «حرام نقهر قلب العيال دي، يا معالي الوزير الناس معهاش فلوس هناك، وحالتهم تصعب على الواحد».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»:«إزاي البلد تسمح يتعمل في العيال دية كدا، الكلام ده يحصل في المدارس الخاصة مش في مدارس الحكومة، دية مش مدارس أهلك، احنا بندفع فلوس المدارس دية من فلوسنا اللي الدولة بتخدها ضرائب»، موجهًا حديثه إلى المدرسة: «لو عندك حد مش عنده الزي المدرسي وأنا ملزم بده كبرنامج، ده حرام ولا تعتبر إنسانية، فدية أقذر حاجة إنك تطرد تلميذ ونكسر نفس العيال».

وتابع: «الناس دية مش ناقصة، والدولة ملتزمة بتعليمهم، فالدستور هو اللي قال التعليم مجاني، هي نقصة، ايه قهرة النفس دية، ليه الطبقية دية، شكل الأسمرات اتغير، والناس والله هتجيب الفلوس وهتشتري الهدوم للطلاب».