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انقطاع الكهرباء يتسبب في إلغاء عدد من الرحلات بمطار سيدني

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مصراوي Masrawy

انقطاع الكهرباء يتسبب في إلغاء عدد من الرحلات بمطار سيدني

03:07 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

انقطاع الكهرباء يتسبب في إلغاء عدد من الرحلات بمطار سيدني

سيدني - (د ب أ):

تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن عمليات الحركة الجوية في صالة الطيران الداخلي بمطار سيدني في حدوث فوضى وسط إلغاء عدد من الرحلات الجوية بالإضافة إلى تأثر مئات الركاب صباح اليوم الاثنين.

وأكدت شركة "اير سيرفيسز أستراليا"، المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية بالمطار، ان "هناك مشكلة فنية في (مطار) سيدني ونحن نحاول تصحيحها".

وقال مطار سيدني على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الرحلات الجوية تأخرت بسبب مشكلة في نظام الخدمات الجوية. يرجى مراجعة شركات الطيران الخاصة بكم لمعرفة وضع الرحلة، شكرا على صبركم".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انقطاع التيار الكهربائي يعنى أن عمليات الحركة الجوية ستتحول للعمل بالطريقة اليدوية، ما يعني أن عدد الطائرات التي تستطيع أن تهبط أو تغادر المطار لن يزيد عددها عن 15 طائرة فقط في الساعة.

وعانى آلاف الركاب من شركات الطيران المختلفة من تأخر الرحلات، وذلك في اليوم الأول من العطلة الدراسية في أستراليا.

وأكدت شركات الطيران المحلية "فيرجن أستراليا" و"كانتاس" و"جيت ستار" أن المشكلة أثرت على رحلاتها أيضا.

وقالت متحدثة باسم "فيرجين استراليا"، "تم تعليق جميع الرحلات في مطار سيدنى حتى اشعار اخر بسبب مشكلة الحركة الجوية".

وتابعت "سنقوم بالاتصال بكافة العملاء الذين قد تتأثر رحلاتهم إلا أننا نشجعهم على التحقق من وضع رحلاتهم".

وأضافت "بسبب مشكلة نظام مراقبة الحركة الجوية، فإن هناك تأخيرات كبيرة في مطار سيدنى ستؤثر على جميع شركات الطيران".

 

 

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