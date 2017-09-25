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جمال عبد الحميد: تراجعت عن ترشيح حسام حسن للمنتخب (فيديو)

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جمال عبد الحميد: تراجعت عن ترشيح حسام حسن للمنتخب (فيديو) جمال عبد الحميد: تراجعت عن ترشيح حسام حسن للمنتخب (فيديو)

التحرير

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انتقد جمال عبد الحميد، نجم الأهلي والزمالك السابق، تصرف حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، مشيرًا إلى أنه قدوة ويجب أن يتحلى بالهدوء في ردود أفعاله.

وأضاف «عبد الحميد»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «TimeOut» الذي يعرض على قناة sports، أنه عاتب على «حسام» بسبب هذا التصرف، وتراجع عن ترشيحه له لتدريب الوطني، لأن ما فعله غير لائق، معلقًا: «هو صديقي، لكن ما ينفعش إنه يخسر النادي اللي انتشله لما الأهلي طرده ورجعه للنجومية تاني».

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وكان حسام حسن، قد أثار الجدل يوم الجمعة الماضي، في مباراة المصري والزمالك، بعد رفعه قميصين يرمزان للنادي الأهلي، والنادي البورسعيدي، في وجه الجمهور الأبيض بملعب «برج العرب»، ردًا على سبهم له، وفقًا لتصريحاته.

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التحرير

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