عمرو مرعي: «مواجهة الأهلي صعبة عليا» (فيديو)

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أكد عمرو مرعي، المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي، أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة عليه لكنها في النهاية قواعد الإحتراف.

وضرب النجم الساحلي التونسي، موعدًا مع الأهلي المصري، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على ضيفه أهلي طرابلس الليبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين الأحد على ملعب «سوسة»، في إياب الدور ربع النهائي البطولة.

وقاد عمرو مرعي، فريقه التونسي للتأهل بإحرازه هدفي المباراة، في الدقيقتين 14 و47 من عمر اللقاء.

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وأضاف مرعي، «انتقالي للأهلي شرف كبير لي، لكني سعيد مع فريقي الحالي وتعاقدي مع النجم الساحلي يستمر لـ 3 سنوات قادمة»، مضيفًا أنه يتمتع بصداقة قوية مع لاعبي الفريق الأحمر خاصة حسام عاشور وعماد متعب، وعمرو جمال وأحمد عادل عبد المنعم».

وعن فرص ضمه للمنتخب الوطني قال «مرعي»، أنه لم يتلقى اى اتصالات من مسؤولي الجهاز الفني بهذا الشأن حتى الآن.



