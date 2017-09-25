واشنطن تصدر حظر سفر جديد على مواطني ثماني دول أبرزهم كوريا الشمالية
واشنطن تصدر حظر سفر جديد على مواطني ثماني دول أبرزهم كوريا الشمالية
01:53 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017
القاهرة - (مصراوي):
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، حظرا جزئيا جديدا على دخول مواطني سبع دول فشلت فيها الحكومات في تلبية مطالب الولايات المتحدة بتبادل المعلومات هي (كوريا الشمالية، سوريا، فنزويلا، إيران، اليمن، تشاد، إيران، ليبيا).
وخرجت السودان من أمر حظر السفر الجديد.
وكان حظر السفر السابق والذي صدر في مارس وانتهى سريانه مساء الأحد المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن والسودان.
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