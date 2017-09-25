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واشنطن تصدر حظر سفر جديد على مواطني سبع دول أبرزهم كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

واشنطن تصدر حظر سفر جديد على مواطني سبع دول أبرزهم

01:53 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

واشنطن تصدر حظر سفر جديد على مواطني سبع دول أبرزهم كوريا الشمالية

القاهرة - (مصراوي):

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ، يوم الاثنين، حظرا جزئيا جديدا على دخول مواطني سبع دول فشلت فيها الحكومات في تلبية مطالب الولايات المتحدة بتبادل المعلومات مثل تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا واليمن.

وخرجت السودان من أمر حظر السفر الجديد.

وكان حظر السفر السابق والذي صدر في مارس وانتهى سريانه مساء الأحد المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن والسودان.

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مصراوي Masrawy

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