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ماكرون يهنئ ميركل بالفوز ويتعهد مواصلة "التعاون الضروري" معها

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مصراوي Masrawy

ماكرون يهنئ ميركل بالفوز ويتعهد مواصلة "التعاون الضروري" معها

01:41 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

صورة ارشيفية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

باريس - (أ ف ب):

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد أنه اتصل بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل "لتهنئتها" على فوزها بالانتخابات التشريعية الألمانية، مؤكدا أنهما سيواصلان معا "بعزم" مسيرة "التعاون الضروري" بينهما.

وكتب ماكرون على تويتر "اتصلت بانجيلا ميركل لتهنئتها. سنواصل بعزم تعاوننا الضروري من أجل أوروبا وبلدينا".

وفاز المحافظون الألمان بالانتخابات التشريعية الأحد، إلا أن الدخول التاريخي لليمين القومي والشعبوي إلى مجلس النواب عكر كثيرا فرحة انتصار انجيلا ميركل بولاية رابعة.

وسارع الليبراليون الألمان الشركاء المحتملون لميركل في الألمانية المقبلة إلى التحذير الأحد من انهم سيعارضون مشروع ماكرون لموزانة منطقة اليورو.

هذا المحتوى من

AFP

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