طاهر أبو زيد: الأهلي يعيش أزهى فتراته رغم التربص (فيديو)

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قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة ونجم الأهلي السابق، إن فوز الفريق الأحمرعلى الترجي التونسي، مساء السبت الماضي، يدل على أن النادي يسير في الاتجاه الصحيح، رغم حملة التشكيك والتربص الواضحة طوال الفترة الماضية، التي تستهدف مجلس إدارته برئاسة المهندس محمود طاهر.

واستطاع الأهلي خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم السبت الماضي، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة أمس الأحد من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور على قناة dmc sports، أن مجلس طاهر تسلم مهمته في الأهلي في ظروف صعبة ويعاني من الديون، وحوله إلى نادي يملك فائض مالي، وحقق إنجازات عديدة فيما يخص الإنشاءات والبطولات.

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وتابع «مارداونا النيل»، أن الأهلي يمر حاليًا يمر بأزهى فتراته كمؤسسة رياضية تدار بكفاءة رائعة ماليًا وأخلاقيًا، ويعمل مجلس ادارته الحالي على الاضافة لرصيد النادي وليس العكس.