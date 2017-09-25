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أول تعليق لحسام البدري على فرصة أزارو الضائعة أمام الترجي (فيديو)

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أول تعليق لحسام البدري على فرصة أزارو الضائعة أمام الترجي (فيديو) أول تعليق لحسام البدري على فرصة أزارو الضائعة أمام الترجي (فيديو)

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن وليد أزارو مهاجم الفريق يملك إمكانيات فنية جيدة، مشيرًا إلى أن الفرصة السهلة التي أهدرها أمام الترجي التونسي، جاءت بسبب التوتر والضغوط التي يحملها على عاتقه، خاصة أنه مازال صغيرًا ويحتاج لمزيد من الخبرات.

وتابع «البدري»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأحد من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أنه حتى الآن لم يتحدث مع أزارو عن تلك اللعبة، لكنه سيجلس معه خلال الساعات القادمة، مضيفًا ان أزارو قدم أداءًا ايجابيًا في مباراتى الترجي وصنع العديد من الفرص لزملائه.

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التحرير

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