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ألمان يتظاهرون ضد فوز حزب "البديل لألمانيا" ويهتفون "لا للنازيين"

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مصراوي Masrawy

ألمان يتظاهرون ضد فوز حزب "البديل لألمانيا" ويهتفون "لا للنازيين"

01:24 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

الماني يحمل لافتة تقول "13% هي عار" خلال تظاهرة ام

برلين - (أ ف ب):

خرج متظاهرون في العديد من المدن الألمانية احتجاجا على فوز حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتشدد والمعادي للهجرة بعشرات المقاعد في البرلمان، وهو أول حزب قومي يفوز بمثل هذا العدد من المقاعد في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتجمع مئات الأشخاص قرب أحد النوادي في وسط برلين حيث كان أنصار حزب البديل يحتفلون بانتصارهم، وردد المتظاهرون هتافات "كل برلين تكره حزب البديل" و"لا للنازيين".

وقال ماتياس إنه انضم إلى المتظاهرين تلبية لدعوة نشرت على فيسبوك، معتبرا أنه "من المهم إظهار أنه من غير المقبول لحزب كهذا هنا في ألمانيا أن يدخل البرلمان".

وأضاف أن أكبر حزبين في ألمانيا وهما الاتحاد الديموقراطي المسيحي والديموقراطي الاشتراكي "يجب أن يفكرا بتمعن كيف يمكن أن يصوت الكثير من الناس لسياسيين عنصريين كهؤلاء".

وأغلق رجال الشرطة مدخل النادي واعتقلوا العديد من الأشخاص بعد حصول " صغيرة"، بحسب متحدثة باسم الشرطة.

كما خرجت تظاهرات أصغر في مدن ألمانية اخرى منها كولونيا وهامبورج حيث سار المتظاهرون نحو مقر الحزب في المدينة إضافة إلى فرانكفورت.

وكانت النتيجة التاريخية التي حققها حزب البديل لألمانيا اليميني القومي الشعبوي المتشدد بحصده 13% من الأصوات وتحقيقه المركز الثالث مع نحو تسعين نائبا، قد عكرا كثيرا على ميركل وعلى المحافظين فرحتهم بالبقاء في السلطة.

وهي المرة الأولى التي يدخل فيها هذا الحزب الذي تأسس قبل أربع سنوات إلى البرلمان، وهو معروف بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام والاتحاد الأوروبي.

وبعدما فشل في دخول مجلس النواب خلال الانتخابات الاخيرة عام 2013، فإنه اليوم يتفوق على اليسار الراديكالي (دي لينكي 9%) وعلى الليبراليين (نحو 10%) وعلى الخضر (نحو 9%).

هذا المحتوى من

AFP

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