"الدراسات العليا" توقع بفتاة زورت شهادة التخرج

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة أمن بالجيزة، القبض على فتاة بتهمة تزوير شهادة جامعية.

تحريات المباحث كشفت أن الفتاة تبلغ من العمر 27 سنة، قدمت شهادة تفيد بحصولها على بكالوريوس كلية التجارة جامعة القاهرة، وذلك للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا.

تبين بالفحص، أن الشهادة مزورة، وأنها حصلت عليها مقابل مبلغ مالي من أحد الأشخاص، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.