10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إن بغداد هي التي أرغمت الإقليم على إجراء الاستفتاء، وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحمل جزءًا من المسؤولية عن زيادة الدعم الانتخابي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، وجدد الرئيس الايراني حسن روحاني رفض بلاده لاستفتاء إقليم كردستان، وقال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إن خارطة العراق تتعرض لمحاولات تقسيم على أساس قومي وعرقي.

1- بارزاني: بغداد هي التي أرغمت كردستان على إجراء الاستفتاء

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أربيل، الأحد (أ ف ب)

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، في كلمة عشية الاستفتاء المزمع إجراؤه، غد الاثنين، أن بغداد هي التي أرغمت الإقليم على إجراء الاستفتاء.

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2- شولتس: ميركل قادت حملة انتخابية فاضحة

رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس - أرشيفية

قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحمل جزءا من المسؤولية عن زيادة الدعم الانتخابي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. وأضاف شولتس: "أعتقد أن ميركل قادت حملة انتخابية فاضحة".

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3- ميركل: كنت آمل في نتيجة أفضل في الانتخابات التشريعية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

أقرت أنجيلا ميركل، بأن حزبها المحافظ لم يحقق النتيجة المرجوة في الانتخابات التشريعية مع اعترافها أيضا بأنها تواجه "تحديا جديدا كبيرا" يتمثل في دخول اليمين المتشدد للمرة الأولى الى البرلمان، وأضافت: "كنت آمل في نتيجة أفضل في الانتخابات التشريعية".

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4- روحاني: إيران ترفض استفتاء كردستان

الرئيس الايراني حسن روحاني - أرشيفية

جدد الرئيس الايراني حسن روحاني رفض بلاده للاستفتاء الذي سيجرى الاثنين في اقليم كردستان. وأضاف: "إيران ترفض استفتاء كردستان".

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5- لافروف: الأمريكيون لن يهاجموا كوريا الشمالية لعلمهم بامتلاكها قنبلة نووية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - أرشيفية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن " الأمريكيين لن يهاجموا كوريا الشمالية لأنهم يعرفون بشكل دقيق أن بيونجيانج لديها قنبلة نووية".

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6- رئيس الوزراء التركي: لن نرحب بأي كيان جديد على حدودنا

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده لن ترحب أبداً بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية، في إشارة إلى الاستفتاء الذي سيجريه غدا إقليم كردستان العراق على استقلاله.

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7-العبادي: مشكلة كردستان داخلية

رئيس الوزراء حيدر العبادي

قال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إن خارطة العراق تتعرض لمحاولات تقسيم على أساس قومي وعرقي، لافتا إلى أن العراق سيبقى لكل العراقيين، مضيفًا: "مشكلة كردستان داخلية وليس لها علاقة ببغداد".

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8- وزير خارجية إيران: واشنطن طرف غير موثوق به

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف - أرشيفية

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة ليست طرفًا موثوقا به بعد أن هددت بإعادة النظر بالاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي وقع عام 2015.

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9- سفير روسي: تلقينا مؤشرات أمريكية عن رغبة في تحسين العلاقات

أناتولي أنتينوف سفير روسيا الجديد لدى واشنطن - أرشيفية

أعلن أناتولي أنتينوف سفير روسيا الجديد لدى واشنطن أنه تلقى مؤشرات من الخارجية الأمريكية تفيد بأن هناك رغبة لديها في تحسين العلاقات الأمريكية - الروسية.

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10- ترامب: صاروخ إيران البالستي يصل إسرائيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصاروخ الباليستي - الذي أطلقته إيران، الأحد، قادر على الوصول إلى إسرائيل. وأضاف: "التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران تزيد من الشكوك في جدوى الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول العظمى معها في 2015".

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