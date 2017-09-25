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مصرللطيران: تأخر إقلاع طائرة من باريس 7 ساعات بعد بلاغ بزرع قنبلة

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مصراوي Masrawy

مصرللطيران: تأخر إقلاع طائرة من باريس 7 ساعات بعد بلاغ بزرع قنبلة

12:33 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

مصرللطيران: تأخر إقلاع طائرة من باريس 7 ساعات بعد بلاغ بزرع قنبلة

شركة للطيران

كتب- طه عبيد:

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، الإثنين، أن الشركة استأنفت رحلتها رقم MS800 القادمة من مطار شارل ديجول بباريس إلى القاهرة، وهي من طراز الايرباص A330-300، بعد تأخرها 7 ساعات ونصف عن موعد إقلاعها.

وأضاف المصدر، في بيان رسمي للشركة، أن السلطات الفرنسية بمطار شارل ديجول بباريس تلقت بلاغاً من قائد الطائرة، يفيد باحتمالية وجود قنبلة على متن الطائرة، بعد قيام راكبين بإبلاغ أحد أفراد طاقم الطائرة أنهما سمعا أحد الركاب خلال مكالمة تليفونية له تفيد بقيامه بزرع قنبلة على الطائرة.

وأوضح المصدر أن قائد الطائرة -فور إبلاغ الركابين له- أخطر السلطات الفرنسية بمطار شارل ديجول بالواقعة لإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الركاب والطائرة.

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