سعد سمير لـ«أبو تريكة»: فينك يا كبيرنا؟

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

حرص سعد سمير، مدافع فريق الأهلي، على مدافعة النجم المعتزل محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على خلفية تأهل الأهلي على حساب الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب سعد سمير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موجهًا حديثه للماجيكو: «كبيرنا.. فينك دلوقتي كان زماني طالع منك بموبايل ولا لابتوب ولا شاشة الـ سي دي».

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ومن جانبه رد أبو تريكة، قائلًا: «إن شاء الله ناخد البطولة ويبقى عندك يا سعد 3 أيفون 8 الجديد لك ورامي ونجيب».

وكان الأهلي تأهل على حساب الترجي التونسي، لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه في مجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.