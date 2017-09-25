أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

سعد سمير لـ«أبو تريكة»: فينك يا كبيرنا؟

Google+ Print
سعد سمير لـ«أبو تريكة»: فينك يا كبيرنا؟ سعد سمير لـ«أبو تريكة»: فينك يا كبيرنا؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

حرص سعد سمير، مدافع فريق الأهلي، على مدافعة النجم المعتزل محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على خلفية تأهل الأهلي على حساب الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب سعد سمير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موجهًا حديثه للماجيكو: «كبيرنا.. فينك دلوقتي كان زماني طالع منك بموبايل ولا لابتوب ولا شاشة الـ سي دي».

شاهد أيضا

ومن جانبه رد أبو تريكة، قائلًا: «إن شاء الله ناخد البطولة ويبقى عندك يا سعد 3 أيفون 8 الجديد لك ورامي ونجيب».

وكان الأهلي تأهل على حساب الترجي التونسي، لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه في مجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

456468

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»