اللجنة الأولمبية ترفض تظلم اتحاد الجودو

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رفضت اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، التظلم الذى تقدم به اللواء سامح مباشر رئيس اتحاد الجودو، والذى تظلم فيه من قيام لجنة تقييم أعضاء الجمعية العمومية بناء على مشاركتهم فى الموسم الرياضى 2016 / 2017 باستبعاد 54 ناديًا وهيئة رياضية من كشف الجمعية العمومية.

وكان الاتحاد قد أرسل كشف ضم 125 ناديًا وهيئة، ولكن لجنة التقييم التى أشرف عليها البطل الأوليمبى هشام مصباح ، قامت بإستبعاد 86 ناديًا وهيئة بشكل مبدئي، ثم وصل العدد إلى 54 ناديًا وهيئة، إلى 71 ناديًا وهيئة رياضية .

وطلبت اللجنة الأوليمبية فى خطاب رسمى البدء فى إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية بعد نشر اللائحة الاسترشادية للاتحاد فى جريدة الوقائع المصرية، التى سوف تجرى فى أخر بنود جدول أعمالها انتخابات مجلس الإدارة الجديد ، الذى يقود اللعبة خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى صيف عام 2020.