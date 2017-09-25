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محاضرة فنية من «العميد» للاعبي المصري استعدادًا لطلائع الجيش

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محاضرة فنية من «العميد» للاعبي المصري استعدادًا لطلائع الجيش محاضرة فنية من «العميد» للاعبي المصري استعدادًا لطلائع الجيش

التحرير

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خاض فريق المصري بقيادة حسام حسن مرانه مساء اليوم ، وذلك استعدادًا لمباراته الهامة مع طلائع الجيش والمقرر إقامتها في الخامسة من مساء الخميس المقبل على الجيش ببرج العرب ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

بدأ الفريق مرانه باجتماع مع حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، لإعطاء تعليماته الفنية، مؤكدًا عليهم على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة لعودة الإنتصارات، ثم دخل بعدها الفريق في تدريبات الإحماء والإطالة استمر لما يقرب من 60 دقيقة وركز الجهاز الفني على كيفية التعامل مع الكرات العرضية، والضربات الحرة المباشرة.

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وعرض المدير الفني على لاعبيه تسجيل لمباراة طلائع الجيش والداخلية التي أقيمت أمس السبت في الجولة الثالثة، من الدوري ونجح الجيش خلالها في تحويل تأخره بهدف للفوز بهدفين، لدراسة نقاط القوة والضعف لدى الخصم قبل مواجهة الخميس.

ويسعى العميد لتعويض الإخفاق الذي تعرض له الفريق البورسعيدي خلال الجولة الماضية أمام ، بعد أن نجح الأخير في الفوز بالمباراة وأطاح بالمصري من قمة ترتيب جدول الدوري.

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التحرير

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