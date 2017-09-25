اليوم.. محاكمة 23 متهمًا في قضية "كتائب أنصار الشريعة"
اليوم.. محاكمة 23 متهمًا في قضية "كتائب أنصار الشريعة"
12:20 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب– محمود الشوربجي:
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كتائب أنصار الشريعة".
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
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