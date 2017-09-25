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​500 جنيه مكافأة للعاملين بـ"القابضة للمطارات" بمناسبة انتهاء موسم الحج

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مصراوي Masrawy

​500 جنيه مكافأة للعاملين بـ"القابضة للمطارات" بمناسبة انتهاء موسم الحج

12:13 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطار

كتب- طه عبيد:

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مساء اليوم الأحد، صرف مبلغ ٥٠٠ جنيهًا للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة بمناسبة انتهاء موسم الحج.

ووجه سعيد، الشكر للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة على مجهودهم في العمل، بمناسبة انتهاء موسم الحج لهذا العام، وقيام كل عامل بدوره بكافة القطاعات المختلفة، وتحقيق التعاون المثمر الذي أدى بدوره لنجاح الموسم على أكمل وجه دون أي مشاكل او عقبات سواء أثناء السفر أو عودة الحجاج.

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