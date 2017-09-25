مقتل إرهابي خطير في كمين للجيش قرب العاصمة الجزائرية
مقتل إرهابي خطير في كمين للجيش قرب العاصمة الجزائرية
12:26 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017
أرشيفية
الجزائر - (د ب أ):
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن إرهابيا، وصفته بـ" الخطير"، قتل في كمين لمفرزة من الجيش، اليوم الأحد، في بلدة بني مراد بولاية تيبازة، التي تقع 90 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر.
وأوضحت الوزارة، في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن هذه العملية " النوعية" أسفرت عن التحفظ على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأغراض مختلفة.
ومن جهة أخرى، تمكنت مفرزة للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن لولاية أدرار جنوبي البلاد، من ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وثلاث خزنات مملوءة وحمالة خزنات.
وأكدت وزارة الدفاع، أن هذه العمليات تؤكد مجددا مدى المتابعة واليقظة الدائمة لقوات الجيش ومصالح الأمن في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
يذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية، قد أفادت، في شهر يوليو الماضي، بمقتل 63 إرهابيا واعتقال 22 آخرين، في عمليات مختلفة للجيش الجزائري، في النصف الأول من العام الجاري.
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