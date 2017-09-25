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عمار الحكيم: شعب كردستان المتضرر الوحيد من الاستفتاء

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مصراوي Masrawy

عمار الحكيم: شعب كردستان المتضرر الوحيد من الاستفتاء

12:23 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

عمار الحكيم: شعب كردستان المتضرر الوحيد من الاستفتاء

الزعيم الشيعي عمار الحكيم

بغداد - (د ب أ):
أعلن الزعيم الشيعي عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، مساء اليوم الأحد، أن المتضرر الوحيد من استفتاء كردستان هو الشعب الكردي.

وقال الحكيم، خلال مجلس عزاء عاشوراء: "صبرنا كثيرا وبذلنا جهودا كبيرة لإقناع القيادات الكردية للعودة والعمل بالدستور، ولكن فرض الآراء بطريقة فردية لن يوصل إلى نتيجة، وسيشعر الجميع بأن المتضرر الكبير هو شعب كردستان إذا ما مضى نحو الاستفتاء".

وأضاف: "نقولها لشعب كردستان من موقف الحرص، أنتم أحباؤنا ومكانكم في قلوبنا، لكن هذا الاستفتاء لن يوصلكم إلى نتيجة وسيفقدكم الكثير وستتحسرون يوم لا تنفع الحسرة".

كان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد أكد ،في وقت سابق اليوم الأحد، المضي قدما في إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق وعدم قبول أي تهديد أو ضغوط لإلغاء الاستفتاء.

كانت دول اقليمية وعالمية قد ناشدت قادة إقليم كردستان بالعدول عن اجراء الاستفتاء خشية أن يؤجج التوترات التي تشهدها المنطقة بالفعل.

وتشعر إيران وتركيا بصفة خاصة بقلق شديد حيال الاستفتاء خشية أن يفتح شهية الأكراد في هاتين الدولتين للمطالبة بنفس الشئ.

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