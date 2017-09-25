أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:12 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

 

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية اليوم الأحد العديد من الاحداث الهامة والتي كان أبرزها فوز الستشارة الالمانية وتصاعد الحرب الكلامية بين واشنطن وبيونج يانج، علاوة على اصرار اقليم كردستان على اجراء الاستفتاء.

 

 

1- تصاعد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

1

 الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون أثناء اختبار صاروخي (أ ف ب)

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ، تهديداته لكوريا الشمالية، بعد خطاب ناري لوزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونج هو.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2-إقليم كردستان يرسم صورة الأقليم في حال انفصاله عن العراق

 

 

2

 زعيم اقليم كردستان العراقي مسعود بارزاني اليوم (أ ف ب)

أعلن المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان عن وثيقة سياسية ترسم صورة الإقليم في حال انفصاله عن العراق، وتحدد حقوق المكونات الطائفية والقومية والدينية فيه.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- ميركل مستشارة ألمانيا للمرة الرابعة

 3

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم (أ ف ب)

فازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمنصب المستشارة الألمانية للمرة الرابعة، بعد أن أقر منافسها الرئيس مارتن شولتز بالخسارة في الانتخابات العامة التي جرت.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- مقتل جنرال روسي في قصف لـ"داعش" بدير الزور

4

عناصر من الجيش الروسي في سوريا (أ ف ب)

قٌتل جنرال روسي في قصف لتنظيم "داعش" قرب دير الزور في شرق سوريا، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، عن وزارة الدفاع.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بكنسية أمريكية

5

 فرض حواجز أمنية حول موقع الهجوم (أ ف ب)

أصيب ثمانية أشخاص على الأقل في إطلاق نار الأحد داخل كنسية في ولاية تينيسي الأمريكية، بحسب شرطة مقاطعة ناشفيل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة