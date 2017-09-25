حول العالم في 24 ساعة
حول العالم في 24 ساعة
12:12 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017
كتب - عبدالعظيم قنديل:
شهدت الساحة العالمية اليوم الأحد العديد من الاحداث الهامة والتي كان أبرزها فوز الستشارة الالمانية وتصاعد الحرب الكلامية بين واشنطن وبيونج يانج، علاوة على اصرار اقليم كردستان على اجراء الاستفتاء.
1- تصاعد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية
الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون أثناء اختبار صاروخي (أ ف ب)
جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديداته لكوريا الشمالية، بعد خطاب ناري لوزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونج هو.
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2-إقليم كردستان يرسم صورة الأقليم في حال انفصاله عن العراق
زعيم اقليم كردستان العراقي مسعود بارزاني اليوم (أ ف ب)
أعلن المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان عن وثيقة سياسية ترسم صورة الإقليم في حال انفصاله عن العراق، وتحدد حقوق المكونات الطائفية والقومية والدينية فيه.
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3- ميركل مستشارة ألمانيا للمرة الرابعة
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم (أ ف ب)
فازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمنصب المستشارة الألمانية للمرة الرابعة، بعد أن أقر منافسها الرئيس مارتن شولتز بالخسارة في الانتخابات العامة التي جرت.
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4- مقتل جنرال روسي في قصف لـ"داعش" بدير الزور
عناصر من الجيش الروسي في سوريا (أ ف ب)
قٌتل جنرال روسي في قصف لتنظيم "داعش" قرب دير الزور في شرق سوريا، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، عن وزارة الدفاع.
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5- إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بكنسية أمريكية
فرض حواجز أمنية حول موقع الهجوم (أ ف ب)
أصيب ثمانية أشخاص على الأقل في إطلاق نار الأحد داخل كنسية في ولاية تينيسي الأمريكية، بحسب شرطة مقاطعة ناشفيل.
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