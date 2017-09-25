نقيب صيادلة كفر الشيخ ردا على وزير الصحة: "أنزل شوف نقص الأدوية بنفسك"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال محمد كمال الأمين العام لنقابة الصيادلة بكفر الشيخ، إن سوق الدواء المصري يعاني، إهمالًا متعمدًا، تعقيبًا على تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، حول عدم وجود أزمة في نواقص الأدوية على هامش زيارته إلى محافظة بورسعيد.

ودعا كمال في تصريحاته لـ"مصراوي"، وزير الصحة لترك التقارير، بخصوص توافر الأدوية، وأن ينزل بنفسه ويتجول بين الصيدليات، ليتعرف على المشكلة على الطبيعة، ويعلم ما هي الأصناف الأدوية الناقصة، ليقرر في النهاية هل هناك بالفعل نقص في الأدوية أو لا، بحسب ما قال.

وأضاف الأمين العام لنقابة الصيادلة بكفر الشيخ، أنه لا بد من استحداث وزارة تختص بالدواء والصيدلة، لأنه من غير المعقول أن يتحكم في تجارة الدواء التي تحتل المرتبة الثانية عالميًا، الأطباء، غير الملمين بواقع السوق، ولا مدخلاته.

وكشف كمال عن نقص 1400 صنف من الأدوية، في الوقت الحالي بالأسواق المصرية، وجميع نقابات الصيادلة على مستوى الجمهورية تعاني من ذلك، مستنكرًا أي تصريحات تنفي ذلك.