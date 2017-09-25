ميركل تمتنع عن القول ما إذا كانت ستشكل حكومة جديدة بحول نهاية العام

برلين - (د ب أ):

امتنعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن القول ما إذا كانت تتوقع تشكيل حكومة جديدة بحلول نهاية العام، إلا أنها استبعدت تشكيل حكومة أقلية بعد الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد.

وقالت ميركل عن مسألة حكومة الأقلية: " لا أرى ذلك". مضيفة: "نيتي هي أنه ينبغي أن تكون هناك حكومة مستقرة في ألمانيا".

وفي حين أشارت ميركل إلى توقعات بصعوبة المفاوضات، إلا أنها امتنعت عن القول ما إذا كانت المفاوضات ستؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة بنهاية العام الحالي.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعربت، فى وقت سابق اليوم، عن تفاؤلها حيال إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بحلول عيد ميلاد السيد المسيح (الكريسماس) وذلك على الرغم من صعوبة مفاوضات الائتلاف.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت التوقعات الأولية للانتخابات البرلمانية، التي أجريت اليوم الأحد، أن تحالف ميركل حصل على أعلى نسبة تأييد تراوحت بين 9ر32% إلى 3ر33% وبفارق ملحوظ عن أقرب منافسيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة مارتن شولتس الذي حصل على نسبة تراوحت بين 2ر20 إلى 9ر20%.

وفي تصريحات للقناتين الأولى (ايه آر دي) والثانية (زد دي إف)، قالت ميركل مساء اليوم، في ردها على مدى تفاؤلها حيال تقديم حكومة مستقرة للألمان بحلول الكريسماس:" أنا دائما متفائلة بشكل عام، وبالإضافة إلى ذلك فأنا أرفع منذ سنوات عديدة شعار: القوة تكمن في الهدوء".

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي أعلن بعد الهزيمة المريرة التي مني بها اليوم اعتزامه قيادة المعارضة السياسية في البلاد .