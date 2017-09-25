الشرطة الأمريكية: مقتل سيدة وإصابة 6 في إطلاق نار بكنيسة ناشفيل

واشنطن - (د ب أ):

قالت السلطات المحلية في الولايات المتحدة إن سيدة قتلت وأصيب ستة آخرون في حادث إطلاق نار بكنيسة، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية اليوم الأحد، وتم نقل المصابين ومرتكب الحادث المسلح للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالت شرطة ناشفيل إن السيدة عثر عليها مقتولة في ساحة انتظار الكنيسة حيث تم إطلاق النار تقريبا في توقيت إقامة الصلوات المعتادة ليوم الأحد.

وأضافت الشرطة أن المسلح - الذي قالت إن عمره 26 عاما ومن منطقة ناشفيل - وخمسة ضحايا أصيبوا في الحادث، بينما استلزم تقديم الرعاية الطبية لضحية أخرى وهو مرشد بالكنيسة بعدما تعرض للضرب بمؤخرة المسدس.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين إن الضحية التي تعرضت للضرب واجهت المسلح الذي جرح نفسه خلال المشاجرة. وأحضر مرشد الكنيسة سلاحه الناري الخاص به من سيارة بساحة الانتظار وصوبه على المسلح إلى أن وصلت الشرطة.

ووصفت عمدة مدينة ناشفيل ميجان باري حادث إطلاق النار بأنه "مأساة مروعة لمدينتنا".

ووقع حادث إطلاق النار في كنيسة " بورنت تشابيل " في حي أنتيوك الواقع جنوب شرق ناشفيل.

وكان من بين المصابين شخص يتجاوز عمره الستين عاما ومعظم الضحايا تم علاجهم في مركز فاندربيلت الصحي وفقا لهيئة مكافحة الحريق في ناشفيل.

وكان من بين المصابين قس الكنيسة وزوجته، وفقا للشرطة .

وتشتهر ناشفيل بأنها موطن لصناعة الموسيقى في الولايات المتحدة، وتينيسي هي ولاية حبيسة تقع في الجزء الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة.