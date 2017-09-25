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​رئيس الوزراء يهنئ السعودية بمناسبة عيدها القومي الـ 87

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مصراوي Masrawy

​رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة عيدها القومي الـ 87

12:08 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

​رئيس الوزراء يهنئ السعودية بمناسبة عيدها القومي الـ 87

المهندس شريف إسماعيل

القاهرة- أ ش أ:

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بمناسبة عيدها القومي الـ 87.

وأعرب رئيس الوزراء في بيان صادر اليوم الأحد، عن المكتب الإعلامي عن تقدير القيادةِ السياسيةِ والحكومةِ والشعبِ المصري للقيادة السياسية في المملكة والشعب السعودي الشقيق، لافتاً إلى أن التوافقَ الكامل بين الرؤى السياسيةِ للبلدين، والتعاونَ بينهما في جميعِ المجالات، يعززُ من تحقيقِ الاستقرارِ في المنطقةِ العربية.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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