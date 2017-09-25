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وزير السياحة يثمّن جهود المستثمرين السياحيين في تطوير القطاع​

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مصراوي Masrawy

وزير السياحة يثمّن جهود المستثمرين السياحيين في تطوير القطاع​

12:05 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

وزير السياحة يثمّن جهود المستثمرين السياحيين في تطوير القطاع​

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكد وزير السياحة يحيى راشد، تقديره للدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون السياحيون، مثمّنا جهودهم المتواصلة في النهوض بصناعة السياحة، ومواصلة دعمهم لتنميتها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة، اليوم الأحد، مع المستثمر السياحي حسام الشاعر، بمقر هيئة الاستثمار.

وقال الوزير، خلال اللقاء، إن العلاقة بين القطاعين السياحي الحكومي والسياحي الخاص الذي يمثله المستثمرون، علاقة تكامل وشراكة، مضيفًا أن الوزارة تحرص باستمرار على استطلاع آرائهم والأخذ بمقترحاتهم نظراً لأن الهدف واحد وهو النهوض بصناعة السياحة واستعادة الحركة السياحية لمعدلاتها.

وأشار إلى أنه إذا كانت هناك أية خلافات فهي خلافات مهنية في قضايا تخص القطاع، ولكن في نهاية الأمر يتم التشاور وتقرير ما يحقق الصالح العام.

وقد تم الاتفاق على عقد لقاء مع مجموعة من الشركاء في قطاع السياحة لمناقشة الانتخابات المقبلة للغرف السياحية، وذلك في ضوء المتطلبات والمصلحة العامة للقطاع.

وأكد الوزير على أنه لا تمييز في الانتخابات، وأن تطبيق مبدأ المساواة والاهتمام بمصلحة الشركات والفنادق تأتي على أولوية اهتمام الجميع، مشيرا إلى رغبة الوزارة في إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة وفي الإطار القانوني.

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