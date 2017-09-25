مياه الشرب باللون الأصفر في قرية بالمنوفية.. والأهالي: «مفيش خدمات» (صور)

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كتبت - أمل محمود

سادت حالة من الغضب أهالى قرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية، بسبب سوء الخدمات المُقدمة لحوالى 5 آلاف نسمة، فضلا عن افتقار الخدمات الصحية ومكاتب البريد وسوء حالة مياه الشرب.

واشتكى عدد من أهالى القرية من عدم إعادة رصف الطريق، والذى تم رصفه آخر مرة عام 1986، ويوجد به العديد من الحفر والانهيارات، لافتين إلى أن الطريق يربط بين محافظتى المنوفية وقدموا العديد من الشكاوى والاستغاثات دون جدوى.

وأشار الأهالي إلى تدهور مشروع الصرف الصحي، الذى تم تشغيله بالقرية منذ 6 أشهر، ولم يتم تسوية الطريق، وسوء حالة مياه الشرب بالقرية، إذ أنها تُعانى منذ أكثر من 4 أشهر من عدم وجود مياه شرب نهارًا، وتأتى من الساعة الثامنة مساءً وحتى الصباح الباكر لليوم التالى.

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وقال عبده خضر، أحد الأهالى، إن السكرتير العام للمحافظة وافق على نزول جرار منظومة النظافة إلى القرية ثلاثة أيام فى الأسبوع، وشدد على ضرورة رفع جميع بؤر وتجمعات القمامة بالقرية، ولكن للأسف الشديد رفض رئيس مجلس ومدينة بركة السبع تنفيذ هذا القرار.

وأضاف خضر أن أكثر من 20 عمود كهرباء بالقرية فى حالة تآكل كاملة، إذ أن الشبكة تم تركيبها منذ عام 1977، ولا يتم عمل صيانة دورية لها.