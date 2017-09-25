​اجتماع اللجنة العليا لاحتفالية مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل

كتب- مصطفى المنشاوي:

عقدت اللجنة العليا للاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل، اجتماعاً اليوم الأحد برئاسة يحيى راشد، وزير السياحة، وحضور اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، واللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المصرية، واللواء مصطفى أنسى مدير شرطة السياحة والآثار، وطارق كامل مساعد أمين عام مجلس الوزراء، وممثلين عن وزارة الطيران المدني والآثار والخارجية.

واستعرض الاجتماع الترتيبات الخاصة بالاحتفالية وفعالياتها، والاتفاق على الخطوط العريضة للاحتفالية حتى تخرج بالمستوى العالمي الذي يليق بهذه المناسبة التاريخية.

وأكد وزير السياحة أهمية الاحتفالية وضرورة العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يصب في دفع مزيد من الحركة السياحية إلى مصر، موجهاً كافة أجهزة الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح هذه الاحتفالية وإخراجها بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها.

وانتهت اللجنة بتوصيات أهمها إجراء زيارات ميدانية لمتابعة الانتهاء من كافة أعمال رفع الكفاءة الإدارية والفنية لمنطقة الاحتفال والطرق المؤدية لها.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاحتفالية المقرر إقامتها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي لمعركة العلمين على أن تكون هذه الاحتفالية بمثابة رسالة سلام للعالم أجمع من أرض العلمين بمصر.