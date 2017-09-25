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صورة وخبر: بارازاني عشية الاستفتاء

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: بارازاني عشية الاستفتاء

11:47 م الأحد 24 سبتمبر 2017

صورة وخبر: بارازاني عشية الاستفتاء

رئيس كردستان العراق (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

عقد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في محافظة إربيل، عشية استفتاء بشأن الانفصال عن العراق، أكد فيه أن بغداد هي التي أرغمت الإقليم على إجراء الاستفتاء المتنازع عليه.

ويواجه بارزاني ضغوطا دولية لإلغاء أو تأجيل الاستفتاء الذي ترفضه بغداد وأنقرة وطهران، لكنه أكد أن الاستفتاء سيتم في موعده، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال بارزاني - خلال كلمته:"سعينا كثيرا لمعالجة هذه الأوضاع مع بغداد والمجتمع الدولي، لكن بغداد هي من رفضت قبولنا"، مضيفًا: "الشراكة مع بغداد قد انتهت".

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لرئيس إقليم كردستان أثناء المؤتمر الصحفي وهو يدعو الأكراد للذهاب إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الاستفتاء.

ويشارك نحو خمسة ملايين شخص في مناطق تابعة لإقليم كردستان العراق في استفتاء غير ملزم على الاستقلال، غدًا الإثنين، وفقًا لـ"بي بي سي".

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مصراوي Masrawy

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