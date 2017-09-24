أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

يهود العالم قلقون من تقدم اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يهود العالم قلقون من تقدم اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية

11:37 م الأحد 24 سبتمبر 2017

يهود العالم قلقون من تقدم اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية

رونالد لاودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي

القاهرة (مصراوي)

أبدت الجماعات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة قلقها يوم الأحد من نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية وحثت الأحزاب الأخرى على عدم الدخول في تحالف معه، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وأشارت التوقعات الأولى للنتائج بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم إلى حصول حزب البديل من أجل ألمانيا على 13.5 في المئة من الأصوات مما يسمح له بدخول البوندستاج (البرلمان الألماني) لأول مرة كثالث أكبر حزب في البلاد.

ولم يُمثل الحزب في البرلمان منذ الخمسينات مما يعكس جهود ألمانيا لإبعاد نفسها عن فظائع المحرقة النازية.

ووصف رونالد لودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي ومقره نيويورك المستشارة أنجيلا ميركل بأنها ”صديق حقيقي لإسرائيل والشعب اليهودي“ وانتقد مكاسب حزب البديل من أجل ألمانيا في وقت تتزايد فيه معاداة السامية في شتى أنحاء العالم حسب وصفه.

وقال "أمر مقيت أن يصبح لحزب البديل من أجل ألمانيا، وهو حركة رجعية مخجلة تعيد للأذهان أسوأ ما في ماضي ألمانيا ويجب حظره، القدرة داخل البرلمان الألماني على الترويح لبرنامجه الخسيس".

وحث المؤتمر اليهودي الأوروبي أحزاب الوسط على التمسك بتعهداتها بعدم تشكيل تحالفات مع حزب البديل من أجل ألمانيا.

وقال المجلس المركزي لليهود في ألمانيا إن نتائج الانتخابات أكدت أسوأ مخاوفه وحث الأحزاب الأخرى على البقاء متحدة في معارضة حزب البديل من أجل ألمانيا.

واشتهرت ألمانيا التي يقطنها ما يقدر بنحو 200 ألف يهودي في العقود الأخيرة بأنها مكان متسامح وآمن لإقامة اليهود لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن الجرائم المناهضة للسامية التي تم إبلاغ الشرطة بها ارتفعت أربعة في المئة إلى 681 في أول ثمانية أشهر من 2017 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ماذا نعرف عن حزب البديل مفاجأة الانتخابات الألمانية؟

    أخبار

  • حاكم بورتريكو: ماريا أدى لخسائر مادية هائلة ونواجه كارثة خطيرة

    أخبار

  • بيلدت: تشكيل حكومة في ألمانيا مهمة شاقة وفق توقعات نتائج الانتخابات

    أخبار

  • تحركات مسلحة ودعوات للتظاهر في العاصمة الليبية بعد أشهر من الهدوء

    أخبار

إعلان

8ded8cfc9b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته