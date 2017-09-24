بغداد تطالب حكومة كردستان بتسليم المواقع الحدودية والمطارات

القاهرة (مصراوي)

طالبت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان شبه المستقل بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي سيعقده الأكراد في شمال العراق يوم الاثنين.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء الأحد عن بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة طلبت أيضا من الدول الأجنبية وقف تجارة النفط مع إقليم كردستان والتعامل مع الحكومة المركزية فيما يتعلق بالمطارات والحدود.

جاء ذلك فيما تعهد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق بالمضي قدما بالاستفتاء المقرر غدا على الانفصال.

وفي مؤتمر صحفي، قال بارزاني إن الانفصال وحده يتيح للأكراد ضمان سلامتهم، وتعهد بالسعي لإجراء محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن نتائج الاستفتاء.

وجاء هذا في وقت يتزايد الضغط على الأكراد كي يؤجلوا الاستفتاء على انفصال الإقليم.

فقد أعلنت إيران اليوم إغلاق مجالها الجوي مع كردستان، فيما بدأت مناورات عسكرية بالقرب من حدودها مع الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

ويأتي هذا فيما تواصل تركيا مناورات عسكرية خاصة بها في المنطقة.

وتشدد إيران وتركيا على معارضة الاستفتاء، في ضوء مخاوف من أن يشعل المزيد من الاضطرابات بين الأقلية الكردية في البلدين.