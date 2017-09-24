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مسؤول: مبعوث ترامب يعود إلى إسرائيل "لمواصلة مسار السلام"

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مصراوي Masrawy

مسؤول: مبعوث يعود إلى إسرائيل "لمواصلة مسار السلام"

11:33 م الأحد 24 سبتمبر 2017

جيسون جرينبلات وبنيامين نتنياهو

القاهرة (مصراوي)
ذكر مسؤول بالبيت الأبيض يوم الأحد أن جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط سيعود إلى إسرائيل ”لمواصلة مسار السلام“ بعدما التقى ترامب بنظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة رويترز الأحد عن المسؤول قوله في بيان "عقد الرئيس ترامب اجتماعات بناءة مع رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس في الأمم المتحدة لكننا قلنا دائما إن الأمم المتحدة لن تركز على محادثات السلام وأن تلك المحادثات ستحدث على مسار منفصل."

وأضاف "(جرينبلات) سيعقد لقاءات للمتابعة قبيل زيارة خاصة للمنطقة مع أسرته بمناسبة عيد العرش. الاجتماعات جزء من المباحثات الهادئة والثابتة للإدارة تجاه السلام".

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مصراوي Masrawy

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